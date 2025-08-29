Многомиллионное наследство Родиона Щедрина может отойти государству

Если в течение шести месяцев не найдутся наследники покойного Родиона Щедрина, его имущество может быть передано государству. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.

«Щедрин был женат на балерине Большого театра Майе Плисецкой, однако детей у них не было. По закону наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Таким образом, с учётом того, что Майя Плисецкая умерла ещё в 2015 году, наследников первой очереди у Щедрина нет», — приводит РИА «Новости» слова специалиста.

Как пояснил юрист, если нет наследников первой очереди, право на наследство переходит к родственникам второй, третьей и последующих очередей. К ним относятся братья и сёстры (полнородные и неполнородные), дяди, тёти и другие близкие родственники.