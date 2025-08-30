Аналитик Ливен: Идея отправки европейского контингента в Киев является безумием
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Идея отправки европейского контингента на Украину является безумием, заявил британский аналитик Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd. По его оценке, имеющихся европейских войск недостаточно для полноценного развёртывания миротворцев, даже если объединить силы всех стран, поддержавших инициативу.
Ливен указывает на то, что использование европейского присутствия в качестве гарантии безопасности для Киева может фактически блокировать мирное урегулирование. Эксперт отмечает противоречие в попытках вовлечь США в миссию, что расходится с намерением Европы дистанцироваться от американской политики. По его мнению, участие Соединённых Штатов только усилило бы зависимость континента от Вашингтона в момент, когда Европе необходима самостоятельность в определении приоритетов.
Эксперт отмечает, что стремление ЕС привлечь Соединённые Штаты к подобным «силам сдерживания» противоречит попыткам Европы дистанцироваться от американской политики. По его мнению, участие Вашингтона только усилило бы зависимость континента от США в момент, когда Европе необходима самостоятельность в определении приоритетов.
Ранее несколько стран вызвались отправить на территорию Украины свои миротворческие миссии. Сначала такую позицию высказали представители Турции, после — Китай. Недавно выяснилось, что Лондон и Париж активно оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.