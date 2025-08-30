Идея отправки европейского контингента на Украину является безумием, заявил британский аналитик Анатоль Ливен в статье для портала UnHerd. По его оценке, имеющихся европейских войск недостаточно для полноценного развёртывания миротворцев, даже если объединить силы всех стран, поддержавших инициативу.

Ливен указывает на то, что использование европейского присутствия в качестве гарантии безопасности для Киева может фактически блокировать мирное урегулирование. Эксперт отмечает противоречие в попытках вовлечь США в миссию, что расходится с намерением Европы дистанцироваться от американской политики. По его мнению, участие Соединённых Штатов только усилило бы зависимость континента от Вашингтона в момент, когда Европе необходима самостоятельность в определении приоритетов.