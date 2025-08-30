Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:00

Собирался устроить новый Майдан? Соратники Парубия раскрыли версии его убийства

Убийство Парубия может быть связано с политическими потрясениями в стране

Андрей Парубий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Андрей Парубий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes

Соратники убитого экс-спикера Рады Андрея Парубия выдвинули несколько версий его гибели, включая попытку спровоцировать внутренние политические потрясения. О возможных причинах убийства рассказали источники в партии «Европейская солидарность», депутатом которой он являлся, в беседе с украинским изданием.

Соратники политика отметили, что Парубий «хорошо знал, как устраивать Майданы», что могло послужить причиной его устранения. Таким образом, его окружение допускает, что убийство может быть связано с ожиданиями новых внутренних потрясений.

Вместе с тем, по словам источников, в последнее время Парубий, как и Александр Турчинов, держался в партии особняком, а их отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко* не были особо близкими.

Застреленный во Львове Парубий несколько лет находится в розыске МВД России
Застреленный во Львове Парубий несколько лет находится в розыске МВД России

Напомним, что Андрея Парубия убили сегодня во Львове. Неизвестный нападавший совершил около восьми выстрелов в политика и скрылся. Вскоре появилась информация, что к убийству мог быть причастен человек в форме курьера службы доставки Glovo. В связи с этим во Львове объявлена спецоперация под названием «Сирена» с целью обнаружения убийцы

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Андрей Парубий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar