Собирался устроить новый Майдан? Соратники Парубия раскрыли версии его убийства
Убийство Парубия может быть связано с политическими потрясениями в стране
Андрей Парубий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / home for heroes
Соратники убитого экс-спикера Рады Андрея Парубия выдвинули несколько версий его гибели, включая попытку спровоцировать внутренние политические потрясения. О возможных причинах убийства рассказали источники в партии «Европейская солидарность», депутатом которой он являлся, в беседе с украинским изданием.
Соратники политика отметили, что Парубий «хорошо знал, как устраивать Майданы», что могло послужить причиной его устранения. Таким образом, его окружение допускает, что убийство может быть связано с ожиданиями новых внутренних потрясений.
Вместе с тем, по словам источников, в последнее время Парубий, как и Александр Турчинов, держался в партии особняком, а их отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко* не были особо близкими.
Напомним, что Андрея Парубия убили сегодня во Львове. Неизвестный нападавший совершил около восьми выстрелов в политика и скрылся. Вскоре появилась информация, что к убийству мог быть причастен человек в форме курьера службы доставки Glovo. В связи с этим во Львове объявлена спецоперация под названием «Сирена» с целью обнаружения убийцы
* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.