Соратники убитого экс-спикера Рады Андрея Парубия выдвинули несколько версий его гибели, включая попытку спровоцировать внутренние политические потрясения. О возможных причинах убийства рассказали источники в партии «Европейская солидарность», депутатом которой он являлся, в беседе с украинским изданием.

Соратники политика отметили, что Парубий «хорошо знал, как устраивать Майданы», что могло послужить причиной его устранения. Таким образом, его окружение допускает, что убийство может быть связано с ожиданиями новых внутренних потрясений.

Вместе с тем, по словам источников, в последнее время Парубий, как и Александр Турчинов, держался в партии особняком, а их отношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко* не были особо близкими.