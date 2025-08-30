Исход такой же: Зеленскому предрекли судьбу убитого Парубия
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Главаря киевского режима Владимира Зеленского может ожидать такой же исход, как и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был убит. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в интервью NEWS.ru.
Парламентарий выразил мнение, что Парубий виновен во всём, что происходит в стране, поскольку был одним из лидеров Евромайдана и комендантом Майдана. Журавлёв заявил, что не хотел бы злорадствовать, но уверен, что такая же судьба ждёт всё нынешнее киевское руководство во главе с Зеленским. По его словам, Парубия надо было судить на процессе, подобном Нюрнбергскому, так как его действия привели к нынешнему конфликту.
Напомним, что Андрея Парубия убили сегодня во Львове. Неизвестный нападавший совершил около восьми выстрелов в политика и скрылся. Вскоре появилась информация, что к убийству мог быть причастен человек в форме курьера службы доставки Glovo. По данным его соратников, есть несколько версий причины его гибели. Одна из них — попытка спровоцировать внутренние политические потрясения.