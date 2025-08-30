Главаря киевского режима Владимира Зеленского может ожидать такой же исход, как и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был убит. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в интервью NEWS.ru .

Парламентарий выразил мнение, что Парубий виновен во всём, что происходит в стране, поскольку был одним из лидеров Евромайдана и комендантом Майдана. Журавлёв заявил, что не хотел бы злорадствовать, но уверен, что такая же судьба ждёт всё нынешнее киевское руководство во главе с Зеленским. По его словам, Парубия надо было судить на процессе, подобном Нюрнбергскому, так как его действия привели к нынешнему конфликту.