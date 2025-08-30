Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 13:42

Исход такой же: Зеленскому предрекли судьбу убитого Парубия

Журавлёв: Зеленского и киевское руководство может ждать судьба убитого Парубия

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Главаря киевского режима Владимира Зеленского может ожидать такой же исход, как и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, который был убит. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в интервью NEWS.ru.

Парламентарий выразил мнение, что Парубий виновен во всём, что происходит в стране, поскольку был одним из лидеров Евромайдана и комендантом Майдана. Журавлёв заявил, что не хотел бы злорадствовать, но уверен, что такая же судьба ждёт всё нынешнее киевское руководство во главе с Зеленским. По его словам, Парубия надо было судить на процессе, подобном Нюрнбергскому, так как его действия привели к нынешнему конфликту.

Зеленский отреагировал на убийство экс-спикера Рады Парубия
Зеленский отреагировал на убийство экс-спикера Рады Парубия

Напомним, что Андрея Парубия убили сегодня во Львове. Неизвестный нападавший совершил около восьми выстрелов в политика и скрылся. Вскоре появилась информация, что к убийству мог быть причастен человек в форме курьера службы доставки Glovo. По данным его соратников, есть несколько версий причины его гибели. Одна из них — попытка спровоцировать внутренние политические потрясения.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Андрей Парубий
  • Алексей Журавлев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar