Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 21:52

Альпинистка Наговицына перед восхождением на пик Победы подписала расписку

Известия: Наговицына подписала расписку о снятии ответственности с турфирмы

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / natalina_1022

Российская альпинистка Наталья Наговицына перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала документ, снимающий с туристической компании Ak-Sai Travel любую ответственность в случае какого-либо происшествия не по вине агентства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расписку.

В документе уточняется, что в случае травмы или иных проблем, вызванных собственными решениями или неосторожностью, Наговицына берёт на себя полную ответственность за здоровье и безопасность. Руководитель фирмы Елена Калашникова зачитала текст расписки, где также подтверждается, что спортсменка отказывается от любых претензий к организации и её сотрудникам.

«В смысле отмена? Как так?»: Боне отказали в оплате вертолёта для спасения Наговициной
«В смысле отмена? Как так?»: Боне отказали в оплате вертолёта для спасения Наговициной

А ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что Наталью Наговицину было невозможно спасти. Он также указал на критическую сложность самостоятельного спасения в подобных экстремальных условиях высокогорья. Напомним, 12 августа российская альпинистка потеряла равновесие и сломала ногу во время спуска с пика Победы. Её партнёр оказал ей первую помощь и отправился за подмогой. Однако все попытки эвакуации альпинистки с горы провалились. Спустя время Совет альпинистов официально признал невозможность проведения спасательной операции.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Киргизия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar