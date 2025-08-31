Альпинистка Наговицына перед восхождением на пик Победы подписала расписку

Российская альпинистка Наталья Наговицына перед восхождением на пик Победы в Киргизии подписала документ, снимающий с туристической компании Ak-Sai Travel любую ответственность в случае какого-либо происшествия не по вине агентства. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на расписку.

В документе уточняется, что в случае травмы или иных проблем, вызванных собственными решениями или неосторожностью, Наговицына берёт на себя полную ответственность за здоровье и безопасность. Руководитель фирмы Елена Калашникова зачитала текст расписки, где также подтверждается, что спортсменка отказывается от любых претензий к организации и её сотрудникам.