Третий энергоблок Курской АЭС снова работает на полную мощность

Работу трансформатора и турбогенератора № 6 Курской АЭС удалось наладить раньше срока, что позволило восстановить мощность третьего энергоблока станции на 100%. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.

«Сегодня, 31 августа, в 02:20 мск была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора № 6. Мощность энергоблока № 3 восстановлена на 100%», — рассказали на АЭС.