31 августа, 08:20

Третий энергоблок Курской АЭС снова работает на полную мощность

Курская АЭС. Обложка © Концерн «Росэнергоатом»

Работу трансформатора и турбогенератора № 6 Курской АЭС удалось наладить раньше срока, что позволило восстановить мощность третьего энергоблока станции на 100%. Об этом сообщила пресс-служба атомной электростанции.

«Сегодня, 31 августа, в 02:20 мск была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора № 6. Мощность энергоблока № 3 восстановлена на 100%», — рассказали на АЭС.

Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории после атаки БПЛА не изменялся, он соответствует естественным природным значениям.

Как уже писал Life.ru, в ночь с 23 на 24 августа российские средства ПВО сбили дрон ВСУ в опасной близости от Курской АЭС. Беспилотник упал и взорвался, повредив трансформатор и вызвав локальный пожар. Персонал оперативно ликвидировал последствия, третий энергоблок перевели на половину мощности. Замеры радиационного фона не показали превышения нормы.

