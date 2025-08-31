Шарлатаны «обнулились»: Россияне массово ринулись за дипломами психолога

В Санкт-Петербурге наблюдается рост спроса на магистратуру по направлению «Психология» примерно на 25–30%, а на бакалавриат идут чаще на 10–15%. Основательница HR-консалтинговой компании Юлия Гепнер уверена, что данная тенденция связана с намерением государства ужесточить требования к профессиональной деятельности психологов, запретив работу без диплома вуза.

Эксперт не исключила, что в будущем деятельность в этой сфере будет переведена в категорию лицензируемых. В результате те, кто прошёл обучение на коротких курсах или вебинарах за несколько месяцев, могут оказаться «обнулёнными», и им потребуется получать полноценные знания. Кроме того, ниша психологии считается одной из самых быстро развивающихся. В РФ растёт число людей, сталкивающихся с тревогами, проблемами и неопределённостью. Поэтому обращение к психологу стало новой нормой.

«Мода на психологию и терапию всячески подогревается медиа и социальными сетями. Тот факт, что ты работаешь с психологом и прорабатываешь свои внутренние травмы, уже не считается зазорным в обществе», — отметила собеседница РИА «ФедералПресс».