Боец ВС РФ с позывным Кит отправился на СВО около пяти месяцев назад, в марте 2025 года. Для него не имеет значения, кто именно находится «на той стороне» фронта: боевики ВСУ или иностранные наёмники. Главной мотивацией для солдата являются его товарищи по оружию, которые бьются рядом с ним. Участник спецоперации подчеркнул, что обязан выполнять поставленные индивидуальные боевые задачи, даже самые мелкие, поскольку из них складывается общая победа.

Кит отметил, что испытывать страх на фронте нормально, ведь тот, кто не боится, рискует погибнуть. Однако, по его словам, страх не должен становиться парализующим или иррациональным. Важно сохранять постоянную бдительность, которая помогает выжить. Каждое движение, как в шахматах, необходимо просчитывать на несколько шагов вперёд.

Когда корреспондент «Царьграда» спросил, испытывает ли боец ненависть к врагу, он ответил решительно и без колебаний: нет. По его словам, пропаганда, которая много лет активно работала на украинской стороне, оказала сильное влияние. Многие украинские бойцы, по его словам, напоминают зомби в своей ненависти ко всему русскому. Однако, попав в плен, они удивляются тому, что русские солдаты — обычные парни, а не кровожадные монстры. Кит добавил, что если враг сложил оружие, то у него нет личных мотивов против него.