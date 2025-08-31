Пособия, кредиты, услуги: Какие законы изменят жизнь россиян с 1 сентября

С 1 сентября в России начнут действовать новые законы и поправки, затрагивающие социальную сферу, защиту прав потребителей, кредитование и создание доступной среды. В частности, по словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, одним из важных нововведений станет увеличение пособий для беременных студенток, которые будут зависеть от прожиточного минимума трудоспособного населения региона, а не размера стипендии.

«Для многих молодых женщин это означает ощутимый прирост в семейном бюджете, что позволит сосредоточиться на учёбе и подготовке к материнству без необходимости искать подработку», — отметил парламентарий.

Значительные изменения коснулись и усыновителей. С 1 сентября они будут иметь право на отпуск и выплаты по тем же правилам, что и женщины, оформляющие декрет по беременности и родам. Кроме того, введён период охлаждения для потребительских кредитов: оформление займа от 50 до 200 тысяч рублей займёт минимум четыре часа, а если сумма выше, то два дня. За это время банк обязан проверить данные заёмщика, чтобы снизить риск мошенничества и необдуманных решений.