31 августа, 14:18

«Похожи на салют»: Жительница Балашихи рассказала о взрывах на горящем складе

Очевидица сказала, что при пожаре на складе в Балашихе слышались взрывы

Обложка © Telegram / МЧС России

В Балашихе пожар на складе сопровождался громкими взрывами, которые прекратились как только к тушению возгорания была подключена авиация. Об этом рассказала местная жительница Елена в беседе с журналистом «Газета.ru».

«Началось всё примерно в 9:00. Было много взрывов, похожих на салют. На протяжении минут 40—50 были слышны взрывы. Сейчас их больше не слышно. К тушению подключились вертолёты. Я видела, как они уже пошли на пятый заход», — поделилась женщина.

По её словам, пламя было высотой примерно в 10-этажный дом. Она добавила, что ветер относил облако дыма в нежилой сектор.

Напомним, в Балашихе послышались взрывы, за которыми последовало возгорание на местном складе. Известно, что площадь пожара составляла максимум 4000 квадратных метров. Вертолёты Ка-32 сбросили 50 тонн воды на горящий склад.

BannerImage
Татьяна Миссуми
