«Похожи на салют»: Жительница Балашихи рассказала о взрывах на горящем складе

В Балашихе пожар на складе сопровождался громкими взрывами, которые прекратились как только к тушению возгорания была подключена авиация. Об этом рассказала местная жительница Елена в беседе с журналистом «Газета.ru».

«Началось всё примерно в 9:00. Было много взрывов, похожих на салют. На протяжении минут 40—50 были слышны взрывы. Сейчас их больше не слышно. К тушению подключились вертолёты. Я видела, как они уже пошли на пятый заход», — поделилась женщина.