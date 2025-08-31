На Украине до сих пор не могут опознать убийцу Парубия
Страна.ua: Убийцу Парубия не могут опознать из-за скрывавшего лицо шлема
Застреливший Андрея Парубия мужчина. Обложка © УНИАН
Киллера, убившего экс-секретаря СНБО Андрея Парубия, не могут опознать по записям камер видеонаблюдения из-за скрывавшего лицо шлема. Об этом сообщает «Страна.ua».
Издание отмечает, что лицо предполагаемого киллера было полностью скрыто, что исключает возможность опознания. Преступник тщательно спланировал маршрут передвижения, используя слепые зоны системы видеонаблюдения для смены одежды и сокрытия транспортного средства.
Напомним, Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Замаскировавшийся под курьера убийца подъехал к нему на электромопеде, застрелил и покинул место преступления, но камеры всё засняли.