В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на приём и выпуск рейсов

В нижегородском аэропорту Стригино временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – уточнил Кореняко в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такие меры введены для обеспечения безопасности полётов и направлены на исключение любых рисков для пассажиров и экипажей.