Регион
1 сентября, 02:35

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В нижегородском аэропорту Стригино временно ограничили приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорт Нижний Новгород. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», – уточнил Кореняко в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такие меры введены для обеспечения безопасности полётов и направлены на исключение любых рисков для пассажиров и экипажей.

С 1 сентября опоздавшие на рейс смогут воспользоваться обратным билетом
Ранее Life.ru писал, что временные ограничения ночью 1 сентября ввели в аэропортах Волгограда и Саратова. К настоящему моменту они сняты. Позже Росавиация расширила меры на Казань. Также ограничена работа аэропорта Нижнекамска.

