«Элементы террора»: Раскрыты реальные цели угроз Зеленского ударить вглубь России
Политолог Перенджиев: Зеленский угрозами хочет запугать мирных граждан России
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Громкими заявлениями о предстоящих атаках вглубь территории России Владимир Зеленский пытается запугать мирных граждан, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В то же время, по его словам, реальные военные планы не озвучиваются публично.
«Они анонсируют, рекламируют и предупреждают нас о том, что нам стоит готовиться. Это всё-таки элементы террора, то есть запугивания российских граждан в целом», — подчеркнул политолог.
Кроме того, киевский режим пытается убедить нас, мол дальнобойные ракеты «Фламинго» украинские, хотя они больше похожи на британские, отметил собеседник NEWS.ru. А ещё, по его мнению, Зеленский надеется таким образом остановить продвижение Армии России в Донбассе.
«Это делается не только для запугивания российских граждан, но и для того, чтобы оказать давление на нас с целью прекращения нашего продвижения в Донбассе и других местах, а также чтобы мы запросили мир на условиях Украины», — уверен эксперт.
Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США запретили Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS. В ответ Зеленский заявил, что Киеву не нужно одобрение Вашингтона для ударов дальнобойным оружием по РФ.