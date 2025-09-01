«Элементы террора»: Раскрыты реальные цели угроз Зеленского ударить вглубь России

Громкими заявлениями о предстоящих атаках вглубь территории России Владимир Зеленский пытается запугать мирных граждан, уверен доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. В то же время, по его словам, реальные военные планы не озвучиваются публично.

«Они анонсируют, рекламируют и предупреждают нас о том, что нам стоит готовиться. Это всё-таки элементы террора, то есть запугивания российских граждан в целом», — подчеркнул политолог.

Кроме того, киевский режим пытается убедить нас, мол дальнобойные ракеты «Фламинго» украинские, хотя они больше похожи на британские, отметил собеседник NEWS.ru. А ещё, по его мнению, Зеленский надеется таким образом остановить продвижение Армии России в Донбассе.

«Это делается не только для запугивания российских граждан, но и для того, чтобы оказать давление на нас с целью прекращения нашего продвижения в Донбассе и других местах, а также чтобы мы запросили мир на условиях Украины», — уверен эксперт.