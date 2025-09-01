Как 13 российских звёзд сводили детей на линейку 1 сентября: Фото, которые нельзя пропустить

День знаний — знаменательная дата для всех детей и подростков, а также их родителей. Начался новый учебный год, всем интересно, что будет твориться с 1 сентября 2025-го по 31 мая 2026-го. Какие оценки принесёт ваш ребёнок в этом году? Какие друзья у него появятся на этот раз? Самое главное — такие вопросы волнуют не только обычных людей. У многих знаменитостей есть дети, и они ведут их в школу точно так же, как все остальные. В честь Первого сентября показываем фото, как российские знаменитости ведут своих детей в школу.

Мама Тимати и внучка Алиса

Симона Юнусова — мама рэпера Тимати. На первое сентября она повела в школу свою внучку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / simona280

Российский рэп-исполнитель Тимати — отец Алисы Тимуровны Юнусовой. Девочка появилась на свет в Доминикане в браке с участницей «Фабрики звёзд» Алёной Шишковой. Тимур Юнусов порадовал фанатов рождением сына Ратмира в 2019 году, но для школы мальчик слишком молод. А вот Алиса — уже взрослая, она пошла в 6-й класс. На линейку её проводила бабушка — Симона Яковлевна Юнусова.

Дети Дмитрия Тарасова

Дмитрий Тарасов когда-то заключил брак с Ольгой Бузовой. Теперь он ведёт в школу своих детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tarasov23

Дочь футболиста Дмитрия Тарасова от первого брака, Ангелина, пошла в этом году уже в 10-й класс. Но всё своё время бывший полузащитник «Локомотива» проводит с детьми от третьего брака. Тарасов женат на модели Анастасии Костенко. У них четверо детей — в 2018 году появилась на свет Милана, в 2020 году — Ева. В 2021-м родился его сын Алексей, а в 2024 году — Ярослав. В школу на эту линейку повели Милану — она пойдёт в первый класс. Провожали её мама, папа и сестра Ева.

Мария Горбань и старшая дочь

Мария Горбань — российская театральная актриса, прославилась она по сериалу «Кухня». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gorban_masha

Мария Горбань, актриса, известная по сериалу «Кухня», повела свою старшую дочь Стефанию уже в 5-й класс. В социальных сетях она выложила ролик, как идёт вместе с дочерью около многоквартирного жилого комплекса. На дочке — футболка, бомбер, кроссовки и форменная юбка, на Марии Горбань — деловой костюм. В руках они держат лаконичные букеты для учителей.

Сергей Лазарев с детьми на линейке

Сергей Лазарев тоже повёл детей в школу. У него их двое — Никита и Анна! Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Сергей Лазарев воспитывает двоих детей. Его сын Никита в этом году идёт в пятый класс, переходит в среднюю школу. А дочь Анна — первоклассница. Никита родился в 2014 году, Анна появилась на свет в 2019-м. Лазарев не стал ждать «идеальную женщину» и воспользовался услугами суррогатного материнства. Сергей — одинокий отец. В школе музыкант с детьми сфотографировались на фоне ели, в руках у наследников Лазарева — большие цветные букеты.

Дмитрий Маликов и сын-первоклашка

Дмитрий Маликов — тоже отец ребёнка школьного возраста. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry_malikov

Дмитрий Маликов тоже отец нескольких детей. Его старшей дочери Стефании уже 25 лет. А в 2018 году родился сын Марк. Первого сентября 2025 года он пошёл в первый класс. Дмитрий Маликов состоит в браке с Еленой Изаксон. В первый класс Марка провожали всей семьёй — мама, папа и сестра Стефания. Марк поступил в гимназию имени Примакова. А Стефания окончила журфак МГИМО.

Екатерина Волкова и дочка

Екатерина Волкова больше всего запомнилась по ситкому «Воронины». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome

Екатерина Волкова повела свою дочь Валерию в 8-й класс 1 сентября 2025 года. Одновременно с праздником начала учебного года в её блоге ещё и печаль: именно 1 сентября 2020 года скончался Борис Клюев, легендарный Николай Петрович из «Ворониных». Но всё равно в её сердце нашлось место для поздравления и мудрого совета. Она посоветовала ученикам не зубрить ради оценок: «Учитесь ради интереса, там и оценки подтянутся», — сказала Волкова.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко

Евгений Плющенко — отечественный фигурист-олимпиец, Яна Рудковская — продюсер. У них есть сын, Гном Гномыч. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudkovskayaofficial

Гном Гномыч — это на самом деле Саша Плющенко, сын известного фигуриста и продюсера Яны Рудковской. В 2025 году он отправился в шестой класс. Провожали его почти в полном составе — Евгений и Яна с двух сторон окружают сына, на нём школьная форма и белые кроссовки, в руках — огромный букет жёлтых роз. Гном Гномыч родился в 2013 году, а прославился уже по достижении пяти-шести лет. Теперь он растёт у нас на глазах.

Джиган и Оксана Самойлова

У рэп-исполнителя Джигана и модели Оксаны Самойловой четверо детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamgeegun

Джиган и Оксана Самойлова могут похвастаться размерами семьи. По сути, она уже многодетная: один сын и три дочки. Сыну звёзд, Давиду, в школу ещё рано: он родился в 2020 году. Но дочери Ариэла, Лея и Майя уже школьницы. За ними наблюдают круглые сутки их фанаты. Сами девочки учатся в Russian International School в Барвихе. Ариела идёт в 8-й класс, Лея — в 5-й класс, а Майя — во второй класс.

Денис Кукояка и Василиса

Денис и Елена Кукояка — семейные блогеры. Они познакомились 21 год назад. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / denisque

Денис и Елена Кукояка — известные в России семейные блогеры. Они познакомились в 2004 году, сразу влюбились друг в друга и через 10 лет поженились. У них двое детей: дочь Василиса и сын Иван. Василиса пошла в этом году во второй класс, она родилась в 2017 году. А Ивану в школу ну очень рано — ему всего годик, он родился в 2024-м. Но для Василисы Денис и Елена устроили незабываемое Первое сентября — вместе с девочкой в школу пошёл робот! Настоящий андроид, который ходит на двух ногах и носит школьную форму.