1 сентября, 12:56

Метки счастья и удачи: Раскрыто значение китайских номеров на Aurus Путина

Зарубин: Китайские номера на Aurus Путина символизируют удачу и счастье

Обложка © Telegram / Юнашев LIVE

Лимузин российского президента Владимира Путина в Китае получил номер с двумя восьмёрками. Число в стране считается особенно счастливым. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Цифры на номере автомобиля Путина AURUS в Китае несут удачу. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Восьмёрка в Китае — особенно счастливое число. На номерах автомобиля российского президента восьмёрок две», — сказал он.

8 действительно считается самым счастливым числом в китайской культуре. В китайском языке произношение 8 八 «bā» близко к произношению фразы 发财 «fācái», что в переводезначит «нажить состояние» или «разбогатеть». Цифру 8 также особенно выделяют почитатели фэншуй, так как она напоминает греческий символ бесконечности. Более того, число 88 особенно популярно в китайской культуре из-за визуального сходства 88 со знаком счастья 囍 （«xǐ»).

Ранее Life.ru рассказывал, что в Китае Владимир Путин ездит на «Аурусе» с китайскими дипломатическими номерами, хотя в других странах номера обычно московские. Песков объяснил, с чем это связано. А тем временем президент России прокатил на своём Aurus премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Милена Скрипальщикова
