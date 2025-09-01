Метки счастья и удачи: Раскрыто значение китайских номеров на Aurus Путина

Лимузин российского президента Владимира Путина в Китае получил номер с двумя восьмёрками. Число в стране считается особенно счастливым. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

8 действительно считается самым счастливым числом в китайской культуре. В китайском языке произношение 8 八 «bā» близко к произношению фразы 发财 «fācái», что в переводезначит «нажить состояние» или «разбогатеть». Цифру 8 также особенно выделяют почитатели фэншуй, так как она напоминает греческий символ бесконечности. Более того, число 88 особенно популярно в китайской культуре из-за визуального сходства 88 со знаком счастья 囍 （«xǐ»).