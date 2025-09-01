Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 15:01

Ушаков: У Путина нет уговора о встрече с Трамом и Зеленским

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент России Владимир Путин пока не договаривался с американским лидером Дональдом Трампом о проведении трёхсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник главы государства Юрий Ушаков журналистку Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, о повышении уровня делегации для переговоров с Украиной пока никто в Кремле не думает.

«Сейчас говорят, там, о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», сказал он.

Трамп: Путину не нравится Зеленский
Трамп: Путину не нравится Зеленский

Ранее президент США заявил, что встреча Путина и Зеленского, вероятно, окажется безрезультатной. При этом сам он не горит желанием там присутствовать. Однако, по его словам, подготовка к таким переговорам уже проводится в данный момент.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Юрий Ушаков
  • Владимир Зеленский
  • Путин
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar