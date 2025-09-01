Ушаков: У Путина нет уговора о встрече с Трамом и Зеленским

Президент России Владимир Путин пока не договаривался с американским лидером Дональдом Трампом о проведении трёхсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник главы государства Юрий Ушаков журналистку Павлу Зарубину.

По словам Ушакова, о повышении уровня делегации для переговоров с Украиной пока никто в Кремле не думает.