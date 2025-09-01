Ушаков: У Путина нет уговора о встрече с Трамом и Зеленским
Президент России Владимир Путин пока не договаривался с американским лидером Дональдом Трампом о проведении трёхсторонней или отдельной двухсторонней встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил советник главы государства Юрий Ушаков журналистку Павлу Зарубину.
По словам Ушакова, о повышении уровня делегации для переговоров с Украиной пока никто в Кремле не думает.
«Сейчас говорят, там, о трёхсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно, насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было», — сказал он.
Ранее президент США заявил, что встреча Путина и Зеленского, вероятно, окажется безрезультатной. При этом сам он не горит желанием там присутствовать. Однако, по его словам, подготовка к таким переговорам уже проводится в данный момент.