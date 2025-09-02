Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о заинтересованности своей страны в стандартизации и нормализации двусторонних отношений с Российской Федерацией. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Я не понимаю некоторые решения Евросоюза. Поэтому я очень откровенно хочу сказать на этой встрече, что мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и РФ», — сказал премьер Словакии. Он полон решимости искать возможности для углубления и расширения сотрудничества с Москвой, находить области, где страны могут тесно сотрудничать.