Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 11:25

Фицо решился пойти наперекор ЕС из-за России

Фицо: Словакия выступает за стандартизацию отношений с Россией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о заинтересованности своей страны в стандартизации и нормализации двусторонних отношений с Российской Федерацией. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

«Я не понимаю некоторые решения Евросоюза. Поэтому я очень откровенно хочу сказать на этой встрече, что мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и РФ», — сказал премьер Словакии. Он полон решимости искать возможности для углубления и расширения сотрудничества с Москвой, находить области, где страны могут тесно сотрудничать.

Путин и Фицо продолжили встречу тет-а-тет
Путин и Фицо продолжили встречу тет-а-тет

Напомним, встреча лидеров началась с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Но ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина. Кроме того, он заявил, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Роберт Фицо
  • Словакия
  • Путин
  • Путин в Китае
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar