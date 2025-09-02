Фицо решился пойти наперекор ЕС из-за России
Фицо: Словакия выступает за стандартизацию отношений с Россией
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о заинтересованности своей страны в стандартизации и нормализации двусторонних отношений с Российской Федерацией. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
«Я не понимаю некоторые решения Евросоюза. Поэтому я очень откровенно хочу сказать на этой встрече, что мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой Республикой и РФ», — сказал премьер Словакии. Он полон решимости искать возможности для углубления и расширения сотрудничества с Москвой, находить области, где страны могут тесно сотрудничать.
Напомним, встреча лидеров началась с острого вопроса, который премьер-министр Словакии счёл «неприятным». Но ответ российского президента был выдержан в ироничном и благодушном ключе. Также Фицо вызвался донести до европейских коллег послание от Путина. Кроме того, он заявил, что обсудит на встрече с Зеленским недавние атаки на Дружбу.