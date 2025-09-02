«‎Буду искать тело!» Убийца Парубия назвал мотивом месть за сына и попросил обмена

Михаил Сцельников, задержанный за убийство бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия, заявил, что пошёл на убийство ради мести украинским властям за смерть своего сына. Теперь обвиняемый хочет, чтобы его обменяли на военнопленных и отправили в Россию, где у него есть своя печальная миссия.

Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что мог расправиться и с Порошенко*. Видео © Telegram / Политика страны

«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — сказал Сцельников и показная улыбка на его лице сменилась грустью.