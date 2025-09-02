«Буду искать тело!» Убийца Парубия назвал мотивом месть за сына и попросил обмена
Михаил Сцельников, задержанный за убийство бывшего спикера Верховной рады и экс-главу СНБО Андрея Парубия, заявил, что пошёл на убийство ради мести украинским властям за смерть своего сына. Теперь обвиняемый хочет, чтобы его обменяли на военнопленных и отправили в Россию, где у него есть своя печальная миссия.
Подозреваемый в убийстве Парубия заявил, что мог расправиться и с Порошенко*. Видео © Telegram / Политика страны
«Я хочу, чтобы меня быстрее осудили, обменяли на военнопленных и я поехал в Россию искать тело своего сына», — сказал Сцельников и показная улыбка на его лице сменилась грустью.
При этом он решительно отверг все домысли о том, что действовал по заказу российских спецслужб. Михаил подчеркнул, его никто не шантажировал – он сам стал «сценаристом и режиссёром» этого убийства из-за постигшего его горя.
Напомним, что во Львове 30 августа был убит экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Эпизод с убийством сняла камера наблюдения. Через пару дней полиция задержала подозреваемого. Украинские СМИ считают, что он отомстил за смерть своего сына, которого с 2023 года Киев признал пропавшим без вести.
