Военный эксперт объяснил, зачем ЕС устроил скандал с самолётом фон дер Ляйен
Эксперт Беляев: Скандал с самолётом фон дер Ляйен нужен был для давления на КНР
Обложка © ТАСС / АР
Ажиотаж вокруг инцидента с самолётом, на котором находилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, является попыткой искусственно создать отрицательный контекст вокруг позитивных новостей, последовавших за крайне успешным саммитом ШОС в Китае. Такое мнение выразил подполковник ФСБ в запасе, военный эксперт Александр Беляев.
Эксперт полагает, что этот скандал и многочисленные абсурдные толкования событий вокруг него преследовали цель оказать давление на Китай. Кроме того, была задача негативно повлиять на восприятие России.
«В течение менее чем суток сами же европейские структуры, включая сервис Flightradar и болгарские власти, подтвердили, что проблем с навигацией не было. Проблем, создающих угрозу жизни и безопасности пассажиров самолёта и его экипажа, тоже не было зафиксировано», — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом «Звезда».
Беляев подчеркнул, что в структурах Еврокомиссии и в европейских СМИ активно реализуются масштабные дезинформационные кампании, характеризующиеся «низкопробной и дешевейшей пропагандой», которая быстро теряет свою актуальность.
«Уж после всего того, что было вылито на нашу страну, ожидать, что какие-то проблемы с GPS-навигацией на борту Урсулы фон дер Ляйен могут на что-то повлиять, мягко говоря, наивно», — подытожил он.
Ранее газета Financial Times сообщила, что самолёт с главой ЕК зашёл на посадку в болгарском аэропорту Пловдив без GPS. В случившемся сразу поспешили обвинить Россию, заявив, что это якобы «российская интерференционная атака», которая вывела навигационные системы из строя. Тем не менее Flightradar опроверг сбой GPS на самолёте главы ЕК. Единственным отклонением стало приземление борта на девять минут позже положенного времени.