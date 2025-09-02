Ажиотаж вокруг инцидента с самолётом, на котором находилась глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, является попыткой искусственно создать отрицательный контекст вокруг позитивных новостей, последовавших за крайне успешным саммитом ШОС в Китае. Такое мнение выразил подполковник ФСБ в запасе, военный эксперт Александр Беляев.

Эксперт полагает, что этот скандал и многочисленные абсурдные толкования событий вокруг него преследовали цель оказать давление на Китай. Кроме того, была задача негативно повлиять на восприятие России.

«В течение менее чем суток сами же европейские структуры, включая сервис Flightradar и болгарские власти, подтвердили, что проблем с навигацией не было. Проблем, создающих угрозу жизни и безопасности пассажиров самолёта и его экипажа, тоже не было зафиксировано», — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом «Звезда».

Беляев подчеркнул, что в структурах Еврокомиссии и в европейских СМИ активно реализуются масштабные дезинформационные кампании, характеризующиеся «низкопробной и дешевейшей пропагандой», которая быстро теряет свою актуальность.