2 сентября, 14:48

Путин и Мирзиёев провели полноформатную встречу в Пекине

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл полноформатную встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Она состоялась в рамках визита лидеров в Пекин.

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры лидеров двух стран были посвящены в первую очередь вопросам двустороннего сотрудничества и его дальнейшего развития.

Ранее Владимир Путин провёл встречу с премьером Словакии Робертом Фицо. По завершении разговора словацкий политик заявил, что сделал несколько выводов и изложит их Владимиру Зеленскому, с которым встретится в пятницу. После этого глава РФ встретился с ещё одним прилетевшим в Пекин европейским политиком — президентом Сербии Александром Вучичем. Тот после беседы с российским лидером подтвердил, что Белград останется привержен нейтралитету в отношении России.

