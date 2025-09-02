Путин и Мирзиёев провели полноформатную встречу в Пекине

Президент России Владимир Путин провёл полноформатную встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Она состоялась в рамках визита лидеров в Пекин.

Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры лидеров двух стран были посвящены в первую очередь вопросам двустороннего сотрудничества и его дальнейшего развития.