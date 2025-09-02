Мессенджер MAX
Регион
2 сентября, 14:40

Эрдоган: Путин и Зеленский ещё не готовы к личной встрече

Обложка © Telegram / Recep Tayyip Erdoğan

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский ещё не готовы к личной встрече, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Milliyet, нужно повышать уровень переговоров, вплоть до лидеров стран. Эрдоган уточнил, что предлагал стать посредником.

«Я нахожу позитивными подходы как Зеленского, так и Путина. Когда мы сказали: «Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции», он был в точке «почему бы и нет» по этому вопросу. Однако они пока к этому не готовы», — отмтеил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что в ходе переговоров с Путиным в Пекине обсуждались пути достижения «справедливого мира» для завершения конфликта. Президент Турции подчеркнул, что Анкара придерживается позиции урегулирования через диалог. Эрдоган выразил мнение, что необходимо перейти от надежд на мир к конкретным действиям, направленным на решение проблемы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского, вероятно, окажется безрезультатной. При этом сам он не горит желанием там присутствовать. Однако, по его словам, подготовка к таким переговорам уже проводится в данный момент.

