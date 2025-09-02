Эрдоган: Путин и Зеленский ещё не готовы к личной встрече

Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский ещё не готовы к личной встрече, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит Milliyet, нужно повышать уровень переговоров, вплоть до лидеров стран. Эрдоган уточнил, что предлагал стать посредником.

«Я нахожу позитивными подходы как Зеленского, так и Путина. Когда мы сказали: «Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции», он был в точке «почему бы и нет» по этому вопросу. Однако они пока к этому не готовы», — отмтеил турецкий лидер.