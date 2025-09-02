Семь человек остаются в больницах после взрыва на заводе в Рязанской области

После взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области в больницах остаются семь человек. О текущей ситуации сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«Один человек (остаётся. — Прим. Life.ru) в больнице Рязани и шестеро — в медицинских центрах Москвы», — сказано в заявлении.