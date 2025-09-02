Семь человек остаются в больницах после взрыва на заводе в Рязанской области
Обложка © ГУ МЧС по Рязанской области
После взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области в больницах остаются семь человек. О текущей ситуации сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.
«Один человек (остаётся. — Прим. Life.ru) в больнице Рязани и шестеро — в медицинских центрах Москвы», — сказано в заявлении.
В оперштабе добавили, что профильные службы завершили основные поисково-спасательные работы на месте инцидента. В Лесном посёлке сотрудники регионального управления социальной защиты и социальных служб продолжают работать с пострадавшими. Все деньги, собранные фондом социального развития Рязанской области, направят на помощь семьям погибших и пострадавшим с наиболее серьёзными травмами, добавили в штабе.
Как ранее сообщал Life.ru, 2 сентября в Шиловском районе Рязанской области отменили режим чрезвычайной ситуации. В списке погибших значатся 28 человек. Напомним,15 августа на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, взрыв произошёл из-за детонации боеприпаса.