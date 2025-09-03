Си Цзиньпин поблагодарил иностранные государства за помощь в борьбе с агрессией
Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
На церемонии в Пекине, посвящённой 80-й годовщине победы во Второй мировой войне, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью о роли международной поддержки в годы войны.
Си Цзиньпин подчеркнул, что вклад зарубежных правительств и иностранных друзей помог Китаю в борьбе против агрессии. По его словам, китайский народ никогда не забудет ту помощь, которая пришла извне в тяжёлые времена.
Выступление китайского лидера стало началом торжественных мероприятий, включающих военный парад на площади Тяньаньмэнь. На него пригласили военных и ветеранов, а также представителей других стран. Как ранее писал Life.ru, президент РФ Владимир Путин находится на одной трибуне с председателем КНР и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Российский президент перекинулся парой слов с Си Цзиньпином перед началом парада.