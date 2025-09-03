Мессенджер MAX
3 сентября, 06:48

Ким Чен Ын прибыл в Пекин вместе с сестрой Ким Ё Чжон

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Китай вместе со своей сестрой Ким Ë Чжон. Журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев заметил её в Пекине на одном из официальных мероприятий, о чём и рассказал в своём телеграм-канале.

Ким Ë Чжон. Фото © Telegram / Юнашев Live

Ким Ë Чжон не просто туристка в Китае, ведь она является видным государственным и политическим деятелем в КНДР. В 2021 году она стала заместителем директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Сестра северокорейского лидера часто делает заявления, адресованные правительствам зарубежных государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Ким Чен Ын на спецпоезде прибыл в Пекин для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии. Помимо сестры компанию политику составила его 12-летняя дочка Ким Чжу Э. В китайской столице северокорейский политик уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

