Специальная военная операция (СВО)

3 сентября, 12:25

Бандит, воровавший деньги у бойцов СВО в такси, теперь сам просится на фронт

Фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО Боглаев просит об отправке на фронт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Hari Sucahyo

Дмитрий Боглаев, обвиняемый в присвоении средств участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево, выразил намерение отправиться в зону боевых действий. Об этом сообщил его адвокат Павел Чигилейчик в разговоре с РИА «Новости».

«Боглаев изъявил желание отправиться на СВО», — сказал он.

Юрист добавил, что Боглаев категорически отвергает свою причастность к преступлению. По версии следствия, таксисты, которые обманывали участников СВО, дали показания против него, утверждая, что он якобы руководил группой спортсменов и требовал с водителей взятки за право работать в аэропорту.

Однако Чигилейчик уверен, что его подзащитный не имел отношения к мошенническим схемам, а инициативу вымогательства проявили сами таксисты, которые присваивали деньги, обманывая потерпевших.

Сумма ущерба по делу о кражах у участников СВО в Шереметьево выросла до 3 млн рублей

Напомним, что члены банды, воровавшей деньги у бойцов СВО, выдавали себя за таксистов. Они предлагали военнослужащим довезти их куда нужно по дешёвке, но затем цена поездки увеличивалась в разы. В рамках дела был арестован лидер группировки, а также шесть других фигурантов.

Владимир Озеров
