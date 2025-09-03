Бандит, воровавший деньги у бойцов СВО в такси, теперь сам просится на фронт

Дмитрий Боглаев, обвиняемый в присвоении средств участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево, выразил намерение отправиться в зону боевых действий. Об этом сообщил его адвокат Павел Чигилейчик в разговоре с РИА «Новости».

«Боглаев изъявил желание отправиться на СВО», — сказал он.

Юрист добавил, что Боглаев категорически отвергает свою причастность к преступлению. По версии следствия, таксисты, которые обманывали участников СВО, дали показания против него, утверждая, что он якобы руководил группой спортсменов и требовал с водителей взятки за право работать в аэропорту.