Добровинский высказался о видео с Дибровым в окружении полуголых женщин

В подмосковном отеле был замечен мужчина, внешне напоминающий телеведущего Дмитрия Диброва, в компании полуголых девушек на террасе. На видео попал весьма интимный момент и взбудоражил общественность, которая ещё не отошла от слухов о его разводе с женой Полиной. В беседе с Life.ru супруга артиста и его адвокат Александр Добровинский высказали своё мнение о пикантных кадрах.

Жена телеведущего высказалась в поддержку мужа, подчеркнув его роль как талантливого профессионала и прекрасного отца. Она отметила, что, несмотря на возможные изменения в их личных отношениях, они остаются родными людьми.

Дмитрий — талант, прекрасный отец, наша большая поддержка. Мы навсегда родные люди. Но то, что ходят за ним по пятам, постоянно караулят, прячутся за какими-то кустами, деревьями, он привык, он — звезда. Полина Диброва Фотомодель, телезвезда

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Диброва, занял более категоричную позицию. Он призвал не вторгаться в частную жизнь и не делать поспешных выводов на основе неподтверждённых видеоматериалов.