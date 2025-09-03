Добровинский высказался о видео с Дибровым в окружении полуголых женщин
Дмитрий Дибров со своей женой Полиной. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Пивоваров
В подмосковном отеле был замечен мужчина, внешне напоминающий телеведущего Дмитрия Диброва, в компании полуголых девушек на террасе. На видео попал весьма интимный момент и взбудоражил общественность, которая ещё не отошла от слухов о его разводе с женой Полиной. В беседе с Life.ru супруга артиста и его адвокат Александр Добровинский высказали своё мнение о пикантных кадрах.
Жена телеведущего высказалась в поддержку мужа, подчеркнув его роль как талантливого профессионала и прекрасного отца. Она отметила, что, несмотря на возможные изменения в их личных отношениях, они остаются родными людьми.
Дмитрий — талант, прекрасный отец, наша большая поддержка. Мы навсегда родные люди. Но то, что ходят за ним по пятам, постоянно караулят, прячутся за какими-то кустами, деревьями, он привык, он — звезда.
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Диброва, занял более категоричную позицию. Он призвал не вторгаться в частную жизнь и не делать поспешных выводов на основе неподтверждённых видеоматериалов.
«Меня не интересуют фотографии или видео. Дибров это или не Дибров — это вторично. Каждый должен заниматься своим делом, а не совать нос в чужие дела (или руки)», — ответил он.
Напомним, ранее появились слухи о разводе Диброва с женой Полиной после 16 лет брака. Якобы она изменила ему с 51-летним бизнесменом Товстиком. СМИ заявляют, что у телеведущего уже появилась новая возлюбленная. Неизвестная избранница моложе супруги артиста.