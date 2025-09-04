Вброс о том, что самолёт председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлялся по бумажным схемам из-за «гибридной атаки» Кремля «отдаёт отчаянием». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.

«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и её самолет, садящийся по бумажным картам, отдаёт отчаянием», — сообщила дипломат.

По её словам, западные издания систематически распространяют фейки о российской угрозе, отвлекая европейцев от экономических проблем и ошибок политических элит. Захарова отметила, что подобные публикации строятся на полной выдумке и не отражают реальных событий.