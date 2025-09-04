«Отдаёт отчаянием»: Захарова прокомментировала сбой GPS в самолёте фон дер Ляйен
Вброс о том, что самолёт председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приземлялся по бумажным схемам из-за «гибридной атаки» Кремля «отдаёт отчаянием». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ВЭФ.
«От этих последних вбросов про Урсулу фон дер Ляйен и её самолет, садящийся по бумажным картам, отдаёт отчаянием», — сообщила дипломат.
По её словам, западные издания систематически распространяют фейки о российской угрозе, отвлекая европейцев от экономических проблем и ошибок политических элит. Захарова отметила, что подобные публикации строятся на полной выдумке и не отражают реальных событий.
Она представила гипотетическую ситуацию, где кто-то отключает GPS, и фон дер Ляйен вынуждена садиться по бумажным картам, отметив, что Россия к этим слухам не имеет отношения. В итоге представитель МИД РФ заявила, что заявления представителей главы ЕК не соответствуют действительности.
Напомним, 1 сентября газета Financial Times сообщила, что самолёт с главой ЕК приземлился в болгарском аэропорту Пловдив из-за отказа GPS. В этом начали обвинять Россию. Позже сервис Flightradar, отслеживающий передвижение самолётов, опроверг слухи о сбое.