Прокурор запросил 2 года условно для отца четверых детей, погибших от дихлофоса

В Назаровском городском суде прокурор запросил условное наказание для отца четверых детей, погибших от отравления инсектицидами в посёлке Красная Сопка. Обвинение просит признать его виновным в причинении смерти по неосторожности и назначить два года условно с испытательным сроком, передаёт прокуратура Краснодарского края.

В Красноярском крае запросили 2 года условно отцу погибших от дихлофоса детей. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края

«Совокупность представленных по делу доказательств: показаний свидетелей и экспертов, результатов экспертиз и исследований свидетельствует о виновности Виноградова… Прокурор попросил признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ и назначить наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с испытательным сроком на 2 года», — пояснили в прокуратуре.

Со стороны защиты прозвучало требование о полном оправдании подсудимого. Адвокат Александр Гуртовенко заявил о несогласии с позицией обвинения и намерении добиваться оправдательного приговора для своего подзащитного. Судебные прения по делу завершены, оглашение приговора состоится 9 сентября.