Прокурор запросил 2 года условно для отца четверых детей, погибших от дихлофоса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Day Of Victory Studio
В Назаровском городском суде прокурор запросил условное наказание для отца четверых детей, погибших от отравления инсектицидами в посёлке Красная Сопка. Обвинение просит признать его виновным в причинении смерти по неосторожности и назначить два года условно с испытательным сроком, передаёт прокуратура Краснодарского края.
В Красноярском крае запросили 2 года условно отцу погибших от дихлофоса детей. Видео © Telegram / Прокуратура Красноярского края
«Совокупность представленных по делу доказательств: показаний свидетелей и экспертов, результатов экспертиз и исследований свидетельствует о виновности Виноградова… Прокурор попросил признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ и назначить наказание в виде условного лишения свободы на 2 года с испытательным сроком на 2 года», — пояснили в прокуратуре.
Со стороны защиты прозвучало требование о полном оправдании подсудимого. Адвокат Александр Гуртовенко заявил о несогласии с позицией обвинения и намерении добиваться оправдательного приговора для своего подзащитного. Судебные прения по делу завершены, оглашение приговора состоится 9 сентября.
Напомним, что инцидент произошёл в сентябре 2024 года в селе Красная Сопка, где от отравления погибли четверо детей. Следствие считает, что их отец нарушил правила использования инсектицида при обработке квартиры. В ноябре того же года в семье родился пятый ребёнок, который скончался в феврале 2025 года. При этом защита оспаривает выводы следствия, утверждая, что причина смерти детей требует дополнительного изучения. Сам же отец погибших воспользовался своим конституционным правом отказаться от дачи показаний против себя.