Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 07:23

«Реваншизм сидит в генах»: Политолог объяснил антироссийскую риторику Мерца

Политолог Кочетков: Германия хочет поквитаться за поражение в 1945 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Поражение Адольфа Гитлера перешло по наследству к нынешним властям Германии, чем и объясняется антироссийская риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Берлин жаждет поквитаться с теми, кем он был повержен, сообщил телеканалу «Звезда» политолог Алексей Кочетков.

«Мы их освободили, а они нам этого больше никогда не простят. Это реваншизм, который сидит в генах значительной части не только германской, но и вообще западноевропейских элит», — объяснил эксперт.

Кочетков напоминает, что многие страны Западной Европы не просто наблюдали за Второй мировой войной, а активно поддерживали нацистскую Германию. Например, Чехия стала своего рода оружейной фабрикой для вермахта. При этом население Богемии и Моравии единственное в Европе улучшило своё благосостояние в военные годы, в то время как остальные регионы терпели лишения.

Эксперт подчёркивает, что глубокие расистские настроения в ряде европейских обществ мешают им смириться с итогами войны. Желание отомстить за поражение и утраченный статус остаётся мощным двигателем политических амбиций и антироссийской риторики.

СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине
СВР: Мерц скрывает причастность Германии к поставкам ракет Taurus Украине

Ранее Фридрих Мерц заявил, что война на Украине будет длиться ещё долго, поскольку военной победы пока не достигла ни одна из сторон. В связи с этим он призвал вновь усилить экономическое давление на Россию до её полного истощения. СВР считает, что немецкий политик одержим идеей отомстить за разгром рейха.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Германия
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar