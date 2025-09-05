Поражение Адольфа Гитлера перешло по наследству к нынешним властям Германии, чем и объясняется антироссийская риторика канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Берлин жаждет поквитаться с теми, кем он был повержен, сообщил телеканалу «Звезда» политолог Алексей Кочетков.

«Мы их освободили, а они нам этого больше никогда не простят. Это реваншизм, который сидит в генах значительной части не только германской, но и вообще западноевропейских элит», — объяснил эксперт.

Кочетков напоминает, что многие страны Западной Европы не просто наблюдали за Второй мировой войной, а активно поддерживали нацистскую Германию. Например, Чехия стала своего рода оружейной фабрикой для вермахта. При этом население Богемии и Моравии единственное в Европе улучшило своё благосостояние в военные годы, в то время как остальные регионы терпели лишения.