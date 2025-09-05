Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 07:27

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии

Дуглас Сантос. Обложка © cbf.com.br

Дуглас Сантос. Обложка © cbf.com.br

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии. Он отыграл весь матч против Чили (3:0) в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Это первый официальный матч 31-летнего футболиста за основную бразильскую сборную. Ранее он выступал за команду в товарищеском матче в 2016 году, и участвовал в тот год в Олимпийских играх. Стоит отметить, что Бразилия уже обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая по футболу квалифицировались на ЧМ-2026
Сборные Уругвая, Колумбии и Парагвая по футболу квалифицировались на ЧМ-2026

Напомним, Дуглас Сантос имеет российский паспорт и даже попадал в расширенный состав сборной России, однако не провёл за неё ни одного матча. В конце августа он получил вызов от главного тренера бразильцев Карло Анчелотти и решил вновь сменить спортивное гражданство. Теперь футболист будет считаться легионером в Российской Премьер-лиге.

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Бразилия
  • ФК Зенит
  • Дуглас Сантос
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar