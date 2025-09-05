Защитник «Зенита» Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии. Он отыграл весь матч против Чили (3:0) в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

Это первый официальный матч 31-летнего футболиста за основную бразильскую сборную. Ранее он выступал за команду в товарищеском матче в 2016 году, и участвовал в тот год в Олимпийских играх. Стоит отметить, что Бразилия уже обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.