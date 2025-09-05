Мессенджер MAX
5 сентября, 09:15

Путин встретился с губернатором Камчатки на полях ВЭФ

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин встретился с губернатором Камчатки на полях ВЭФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

На встрече с губернатор Камчатского края выразил президенту признательность за внимание к региону и проинформировал о недавних сильных землетрясениях. Он отметил, что благодаря ранее введённым стандартам строительства и укреплению зданий, ущерб от стихийных бедствий удалось минимизировать.
Также Путин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток ранее встретился с главой Приморского края Олегом Кожемяко.

До этого президент выступил на пленарном заседании ВЭФ. В частности, Путин заявил, что Киев делает «избыточные запросы» к Москве о назначении места для переговоров. По его словам, если украинская сторона хочет встречи, достаточно предложить место, и подобные требования оказываются необоснованными. Кроме того, президент подчеркнул готовность России не только соблюдать, но и неукоснительно выполнять будущие международные договорённости о гарантиях безопасности, отметив, что такие гарантии должны быть взаимными и распространяться в равной мере на Украину и Россию.

Обложка © Telegram / Кремль. Новости

