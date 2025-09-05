У попавшей в скандал с наркотиками Аглаи Тарасовой проблемы с ролью в «Холопе – 3»
Попавшую в скандал с наркотиками актрису Аглаю Тарасову убрали из актёрского состава «Холопа-3». Об этом сообщает Mash.
В апреле проект объявил о возвращении актрисы к своей роли в третьем фильме. Незадолго до начала съ`мок Аглая вернулась в Москву, где была задержана в аэропорту. Несмотря на последующее заявление пиар-службы кинокомпании о старте съёмочного процесса, Тарасова не фигурирует ни на одной фотографии с другими актёрами.
Официальные комментарии от создателей фильма по поводу ситуации отсутствуют.
Напомним, что у звезды фильмов «Лёд» и «Холоп», а также сериала «Беспринципные» нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.