Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 14:26

У попавшей в скандал с наркотиками Аглаи Тарасовой проблемы с ролью в «Холопе – 3»

Mash: Аглаю Тарасову убрали из актёрского состава «Холопа-3»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / aglayatarasova

Попавшую в скандал с наркотиками актрису Аглаю Тарасову убрали из актёрского состава «Холопа-3». Об этом сообщает Mash.

В апреле проект объявил о возвращении актрисы к своей роли в третьем фильме. Незадолго до начала съ`мок Аглая вернулась в Москву, где была задержана в аэропорту. Несмотря на последующее заявление пиар-службы кинокомпании о старте съёмочного процесса, Тарасова не фигурирует ни на одной фотографии с другими актёрами.

Официальные комментарии от создателей фильма по поводу ситуации отсутствуют.

Аглая Тарасова в суде заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается
Аглая Тарасова в суде заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается

Напомним, что у звезды фильмов «Лёд» и «Холоп», а также сериала «Беспринципные» нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar