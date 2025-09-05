«Россия изменит подход»: Медведев заявил о невозможности игнорировать членство Финляндии в НАТО
Медведев: Финляндия возводит военную инфраструктуру на границе с Россией
Россия не может игнорировать членство Финляндии в НАТО и строительство ею военной инфраструктуры у российской границы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.
«Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов», — сказал он в беседе с журналистами.
Как отметил Медведев, Финляндия возводит на границе с Россией объекты для размещения своих войск. Кроме того, он акцентировал внимание на важности укрепления безопасности государственных границ на северо-западе страны.
Также Медведев назвал собачей чушью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Кроме того, по его словам, гарантии безопасности, которые эти страны обещают дать Киеву, не имеют реальной ценности.