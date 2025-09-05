«Россия изменит подход»: Медведев заявил о невозможности игнорировать членство Финляндии в НАТО

Россия не может игнорировать членство Финляндии в НАТО и строительство ею военной инфраструктуры у российской границы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ.

«Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов», — сказал он в беседе с журналистами.