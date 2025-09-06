Мессенджер MAX
5 сентября, 23:20

Путин проведёт прямую линию с пресс-конференцией до конца года

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин до конца 2025 года проведёт традиционную прямую линию с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно», — приводит его слова с Восточного экономического форума ТАСС.

Напомним, после ВЭФ Владимир Путин прилетел в Самару, где посетил машиностроительную компанию ПАО «ОДК-Кузнецов», а также провёл совещание по вопросам развития двигателестроения. Там глава государства отметил позитивную динамику по разработке и производству ракетных и авиационных двигателей, что создаёт условия для укрепления суверенитета страны.

