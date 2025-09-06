«Она здесь не живёт»: Пойманная с наркотиками Аглая Тарасова сменила квартиру в Москве
Аглая Тарасова. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин
Звезда фильмов «Лёд» и «Холоп» Аглая Тарасова, оказавшаяся в эпицентре громкого скандал из-за наркотиков, сменила квартиру в Москве, выяснили журналисты 360.ru, которые пообщались с её соседями. Они уверяют, что актриса переехала, уступив жильё многодетной семье.
«Она здесь снимала квартиру, и она здесь не живёт», — подчеркнул бывший сосед звезды.
Он отметил, что с апреля ни разу не видел Тарасову лично. Якобы она переехала не меньше года назад. Другой житель дома добавил, что в квартире, которую снимала звезда, обосновалась семья с тремя детьми. Где звезда живёт сейчас, никто из бывших соседей сказать не смог.
Напомним, что у Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Дочь актрисы Ксении Раппопорт задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла, по возвращении из Израиля. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане нашли устройство, содержимое которого вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло. Звёздный адвокат Сергей Жорин в разговоре с Life.ru рассказал, какое наказание грозит актрисе.