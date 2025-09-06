«Она здесь не живёт»: Пойманная с наркотиками Аглая Тарасова сменила квартиру в Москве

Звезда фильмов «Лёд» и «Холоп» Аглая Тарасова, оказавшаяся в эпицентре громкого скандал из-за наркотиков, сменила квартиру в Москве, выяснили журналисты 360.ru , которые пообщались с её соседями. Они уверяют, что актриса переехала, уступив жильё многодетной семье.

Он отметил, что с апреля ни разу не видел Тарасову лично. Якобы она переехала не меньше года назад. Другой житель дома добавил, что в квартире, которую снимала звезда, обосновалась семья с тремя детьми. Где звезда живёт сейчас, никто из бывших соседей сказать не смог.