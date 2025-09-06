Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности Путина во встрече

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде, что во время беседы с Владимиром Путиным в Пекине убедился в заинтересованности президента России в проведении встречи с властями Украины.

«Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что [в России] есть заинтересованность во встрече», — заявил глава словацкого правительства в эфире программы «Субботние диалоги» по итогам беседы с Зеленским.