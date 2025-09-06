Мессенджер MAX
6 сентября, 14:56

Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности Путина во встрече

Роберт Фицо и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в ходе переговоров с Владимиром Зеленским в Ужгороде, что во время беседы с Владимиром Путиным в Пекине убедился в заинтересованности президента России в проведении встречи с властями Украины.

«Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что [в России] есть заинтересованность во встрече», — заявил глава словацкого правительства в эфире программы «Субботние диалоги» по итогам беседы с Зеленским.

Словацкий премьер отметил, что во время его беседы 2 сентября в Китае Путин не исключил возможность такой встречи и согласился провести её не в столице России.

Напомним, встреча Роберта Фицо и Владимира Зеленского состоялась в Ужгороде накануне. Одной из тем разговора стали украинские атаки по нефтепроводу «Дружба». По итогу разговора киевский главарь отказал словацкому лидеру в поставках нефти и газа из РФ. Фицо в свою очередь сказал, что Братислава не отправит своих военных на Украину, но готова помочь с логистикой.

