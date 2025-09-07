«Остановим захват власти»: Протестующие против Трампа дошли до Белого дома

В центре Вашингтона тысячи людей вышли на улицы, протестуя против мер президента США Дональда Трампа по усилению контроля над городом. Акция прошла в субботу и собрала недовольных политикой Белого дома в сфере борьбы с преступностью.

Как сообщает телеканал CNN, колонна протестующих стартовала в парке Меридиан-Хилл и дошла до площади Свободы неподалёку от Белого дома. В руках у участников были плакаты с надписями: «Защитим самоуправление Вашингтона», «Остановим захват власти Трампом» и лозунги против службы иммиграционного и таможенного надзора ICE.