7 сентября, 10:02

Смертоносный русский «квартет» обрушил свою мощь на аэродромы, станции ПВО и наёмников ВСУ

Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВПК Украины в 149 районах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andreas Zeitler

Вооружённые Силы России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются для обеспечения нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, удары были нанесены по местам сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее Life.ru писал, что пожар охватил здание Правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. В результате удара по Печерскому району дым поднялся над зданием на Крещатике. Площадь пожара там достигла тысячи квадратов. Также из-за подрыва ж/д моста через Днепр в Кременчуге задерживаются поезда.

BannerImage
Александра Мышляева
