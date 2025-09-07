Смертоносный русский «квартет» обрушил свою мощь на аэродромы, станции ПВО и наёмников ВСУ

Вооружённые Силы России нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются для обеспечения нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, удары были нанесены по местам сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.