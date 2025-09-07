Украина обвинила Россию в ударе по кабмину и заявила о серьёзной эскалации

Пожар в здании кабмина Украины, вспыхнувший под утро 7 сентября, привёл к серьёзной эскалации, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в публикации в соцсети X.

Он утверждает, что удар нанесла Россия. При этом министр увязал ситуацию с инициативами президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, обвинив Москву в «цинизме». Он вновь потребовал от Запада усилить санкции против РФ и отказаться от закупок российских энергоресурсов.