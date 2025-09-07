Украина обвинила Россию в ударе по кабмину и заявила о серьёзной эскалации
Глава МИД Украины Сибига заявил о серьёзной эскалации после пожара в кабмине
Обложка © ГСЧС Киева
Пожар в здании кабмина Украины, вспыхнувший под утро 7 сентября, привёл к серьёзной эскалации, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в публикации в соцсети X.
Он утверждает, что удар нанесла Россия. При этом министр увязал ситуацию с инициативами президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию, обвинив Москву в «цинизме». Он вновь потребовал от Запада усилить санкции против РФ и отказаться от закупок российских энергоресурсов.
«Впервые с начала конфликта Россия нанесла ущерб зданию украинского правительства в Киеве. Уже одно это является серьёзной эскалацией. Величайший цинизм заключается в том, что эти жестокие нападения происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира», — пишет Сибига.
Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин. А Минобороны РФ доложило об ударах по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве. Ведомство подчеркнуло, что другие цели в украинской столице не поражались.