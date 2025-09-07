«Фастфуд» для мозга: Залипание на короткие видео делает нас тупее

Регулярный просмотр коротких видео в Интернете вызывают сильную перегрузку нервной системы, предупредила нейропсихолог Наталья Наумова. По её словам, механизм негативного воздействия основан на принципе мгновенного вознаграждения. Человек просматривает короткий ролик всего за несколько секунд, практически не прилагая усилий, и сразу же получает порцию удовольствия.

Как только алгоритм определяет, что контент интересен пользователю, он начинает подбирать новые ролики схожей тематики. Этот замкнутый цикл приводит к постоянному выбросу дофамина — нейромедиатора, отвечающего за чувство удовольствия. Именно из-за этого, по мнению эксперта, и происходит «перегрузка нейронных цепей».

Корень проблемы заключается в том, что мозг освобождается от необходимости прилагать усилия, человеку не требуется ни анализировать, ни планировать, ни долго концентрироваться. Цена за эту лёгкость высока, поскольку страдает префронтальная кора — главный центр управления, отвечающий за сложные когнитивные функции.