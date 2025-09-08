Это не ваш характер: 5 неожиданных причин, откуда берётся тревога перед сном и как её победить

Каждый вечер многие сталкиваются с одинаковой проблемой: вроде бы день подошёл к концу, дела оставлены, тело устало и просит отдыха, но мозг словно оживает. Мы ложимся в постель, а вместо расслабления начинают кружить мысли: «А что будет завтра?», «А вдруг что-то пойдёт не так?», «Почему я не сделал то и это?». В итоге сон отодвигается на часы, а на утро остаётся усталость и ощущение, что ночь не принесла облегчения. Откуда берётся эта тревога перед сном и можно ли её обуздать?

Почему тревога усиливается именно вечером

Что делать, если ночью накатывают тревожные мысли и бессонница. Фото © Shutterstock / FOTODOM / amenic181

Психологи объясняют, что тревожные мысли любят тишину. Пока днём мы заняты делами, работа и бытовые заботы заглушают внутренний шум. Но вечером, когда исчезает внешний поток информации, внимание поворачивается внутрь, и всё недосказанное, недоделанное, вытесненное в течение дня вырывается наружу.

Кроме того, в тёмное время суток у человека естественно увеличивается уровень гормона мелатонина, который отвечает за подготовку ко сну. Но параллельно может повышаться и кортизол — гормон стресса, особенно если день был нервным. В итоге тело сигнализирует: «Пора отдыхать», а мозг словно отвечает: «Нет, нужно ещё подумать и всё прокрутить».

Есть и глубинные причины. Для многих людей постель — это место, где бессознательно активируются страхи: одиночество, страх смерти, боязнь потери контроля. Это особенно заметно у тех, кто склонен к тревожным расстройствам или переживает кризисный период.

Что провоцирует ночную тревогу

Психология сна: причины ночной тревоги и способы её победить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Чтобы справиться с ночной тревогой, важно понять, откуда она берётся. У неё редко бывает одна причина — обычно это целый клубок факторов, которые в течение дня накапливаются и словно «взрываются» именно вечером. В этот момент мы остаёмся наедине с собой — и все раздражители, которые днём удавалось игнорировать, становятся особенно громкими. Именно поэтому тревога перед сном часто усиливается и превращается в настоящий барьер на пути к отдыху.

Информационный перегруз — новости, социальные сети и бесконечные ленты перед сном.

— новости, социальные сети и бесконечные ленты перед сном. Невысказанные эмоции — ссоры, обиды или просто усталость, которую человек «проглотил» в течение дня.

— ссоры, обиды или просто усталость, которую человек «проглотил» в течение дня. Прокрастинация — откладывание дел приводит к тому, что в тишине перед сном мозг напоминает о несделанном.

— откладывание дел приводит к тому, что в тишине перед сном мозг напоминает о несделанном. Физиология — переедание на ночь, кофеин, алкоголь усиливают возбуждение нервной системы.

переедание на ночь, кофеин, алкоголь усиливают возбуждение нервной системы. Одиночество — пустая тишина усиливает чувство незащищённости.

Как справиться с тревогой перед сном

Как избавиться от тревоги и наладить здоровый сон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Осознать причины тревоги — это лишь первый шаг. Главное испытание начинается тогда, когда нужно превратить знания в действие. Бороться с ночным беспокойством напрямую почти невозможно: чем сильнее стараешься уснуть, тем дольше ворочаешься. Но есть проверенные приёмы, которые помогают успокоить разум и тело, мягко переключая их в режим отдыха.

Ритуалы завершения дня. Психологи рекомендуют буквально «закрывать» день: записывать дела, которые не удалось сделать, и переносить их на завтра. Это сигнал мозгу: «Я учёл это, теперь можно отложить».

Психологи рекомендуют буквально «закрывать» день: записывать дела, которые не удалось сделать, и переносить их на завтра. Это сигнал мозгу: «Я учёл это, теперь можно отложить». Телефон — подальше . Голубой свет экрана тормозит выработку мелатонина, а новостная лента или чаты лишь подпитывают тревогу. Минимум за час до сна лучше убрать гаджеты и заменить их книгой или спокойной музыкой.

. Голубой свет экрана тормозит выработку мелатонина, а новостная лента или чаты лишь подпитывают тревогу. Минимум за час до сна лучше убрать гаджеты и заменить их книгой или спокойной музыкой. Дыхательные практики и тело. Тревога всегда живёт в теле: учащается сердцебиение, напрягаются мышцы. Медленное дыхание по схеме «4–7–8» (вдох на 4, задержка на 7, выдох на 8) или лёгкая растяжка помогают телу сбросить стресс.

Тревога всегда живёт в теле: учащается сердцебиение, напрягаются мышцы. Медленное дыхание по схеме «4–7–8» (вдох на 4, задержка на 7, выдох на 8) или лёгкая растяжка помогают телу сбросить стресс. Тёплое освещение и уют. Свет должен быть мягким, приглушённым. Запах лаванды или мятного чая тоже помогают настроиться на сон. Атмосфера спальни важна: если она напоминает офис с ноутбуком и кипой бумаг, тревога только усилится.

Свет должен быть мягким, приглушённым. Запах лаванды или мятного чая тоже помогают настроиться на сон. Атмосфера спальни важна: если она напоминает офис с ноутбуком и кипой бумаг, тревога только усилится. Внутренний диалог. Психологи советуют учиться говорить с собой спокойно: вместо «А вдруг не получится?» — «Я сделаю всё, что смогу». Важно переводить внутренний поток мыслей из панического в поддерживающий.