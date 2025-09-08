Минэнерго Украины намекнуло на удар по отстроенной за 100 млн ТЭС под Киевом
Минэнерго Украины подтвердило повреждение ТЭС в Киевской области
Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении одного из объектов тепловой генерации в Киевской области. Речь по всей видимости идёт о Трипольской ТЭС, где в ночь на понедельник прогремели взрывы.
«Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела», — говорится в сообщении министерства.
Ведомство не уточнило название станции, однако украинские СМИ связывают инцидент с Трипольской ТЭС — крупнейшей тепловой электростанцией в регионе. После взрывов, прогремевших в ночь на понедельник, в области и некоторых районах Киева начались перебои с электроснабжением. В настоящее время специалисты работают над устранением последствий повреждений.
Ранее сообщалось, что в ночь с 7 на 8 сентября российские беспилотники «Герань» атаковали Трипольскую ТЭС — один из крупнейших энергетических объектов Украины. Местные жители зафиксировали на видео момент удара и последовавший пожар. При этом в апреле прошлого года сообщалось, что Трипольская ТЭС полностью уничтожена. Тогда Зеленский возложил вину на Запад. СМИ писали, что в ноябре 2025 года на ремонт оборудования Трипольской ТЭС выделили около 50 млн гривен (почти 100 млн рублей).