Минэнерго Украины намекнуло на удар по отстроенной за 100 млн ТЭС под Киевом

Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении одного из объектов тепловой генерации в Киевской области. Речь по всей видимости идёт о Трипольской ТЭС, где в ночь на понедельник прогремели взрывы.

«Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области. В настоящее время спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела», — говорится в сообщении министерства.