Наследники начали делить имущество покончившего с собой Старовойта на 1 млрд рублей

В Москве началась процедура по открытию наследства бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта, который покончил с собой после отставки. Информация об этом содержится в реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты.

Ведомство присвоило делу номер 40607472-5/2025. Им занимается, судя по указанным сведениям, московский юрист Ольга Струкова. Никаких других данных, как и размер наследства, в реестре не содержится.

Напомним, 7 июля 53-летнего Романа Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ, а спустя несколько часов он совершил самоубийство. По предварительной информации, чиновнику грозило 20 лет за решёткой по уголовному делу о хищении бюджетных денег. С 2021 года Старовойт находился в разводе. У него есть две дочери. Последние годы перед смертью он встречался с 25-летней Полиной Копыловой. По данным СМИ, он оставил родным имущество на 1 млрд рублей.