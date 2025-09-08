Блогер Михаил Литвин заработал 12,9 млрд рублей на энергетиках и чипсах

Блогер Михаил Литвин в 2022 году основал производство продукции под брендом Lit Energy. В настоящее время под этим товарным знаком в российских магазинах представлены чипсы, газировка и энергетические напитки. ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ», где Литвин является крупнейшим соучредителем с долей в 40%, в 2024 году получило выручку в размере 12,9 миллиарда рублей.