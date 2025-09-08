Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
8 сентября, 11:57

Блогер Михаил Литвин заработал 12,9 млрд рублей на энергетиках и чипсах

Михаил Литвин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mokhail_litvin

Блогер Михаил Литвин в 2022 году основал производство продукции под брендом Lit Energy. В настоящее время под этим товарным знаком в российских магазинах представлены чипсы, газировка и энергетические напитки. ООО «ЛИТ ЭНЕРДЖИ», где Литвин является крупнейшим соучредителем с долей в 40%, в 2024 году получило выручку в размере 12,9 миллиарда рублей.

Однако чистая прибыль компании составила 877 миллионов рублей. Кроме того, Литвин владеет другой фирмой — ООО «Э РЭЙР КЕЙС». Её чистая прибыль за прошлый год была значительно меньше и, по данным портала «Страсти», составила всего 136 тысяч рублей.

Ранее вирусное видео блогера Михаила Литвина, где он признаётся в покупке военника, признали дискредитацией Вооружённых сил РФ. Суд постановил блокировать ролик на всех платформах. Напомним, блогера вызвали в военкомат из-за подозрительного военника. После этого он срочно улетел в ОАЭ.

Борис Эльфанд
