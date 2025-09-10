В МВД рассказали, где может прятаться сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист

Осуждённый Иван Корюков*, сбежавший из следственного изолятора в Свердловской области, может скрываться на территории Курганской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Может быть одет в чёрную спортивную куртку, синие спортивные штаны, чёрные кроссовки Nike, белую панаму с чёрными надписями. Имеется щетина. Розыск ведёт ГУФСИН России по Свердловской области. Предположительно, беглец может находиться на территории Курганской области», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Курганской области.