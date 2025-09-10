В МВД рассказали, где может прятаться сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист
Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист может прятаться в Курганской области
Обложка © VK / ФСИН России по Свердловской области
Осуждённый Иван Корюков*, сбежавший из следственного изолятора в Свердловской области, может скрываться на территории Курганской области. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Может быть одет в чёрную спортивную куртку, синие спортивные штаны, чёрные кроссовки Nike, белую панаму с чёрными надписями. Имеется щетина. Розыск ведёт ГУФСИН России по Свердловской области. Предположительно, беглец может находиться на территории Курганской области», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Курганской области.
Напомним, из СИЗО-1 в Екатеринбурге 1 сентября сбежали двое заключённых — Иван Корюков* и Александр Черепанов*. Второго уже поймали, Life.ru публиковал кадры с операции по его задержанию. Корюков* остаётся в бегах, сообщалось, что у него есть особая примета — татуировка в виде паутины на кисти правой руки, кроме того, он может быть вооружён кухонным ножом. Оба молодых человека были арестованы в 2023 году после попытки поджечь военкомат.
* Включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.