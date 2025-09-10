Американский журналист Сеймур Херш отказался комментировать версию о причастности украинца к диверсии на газопроводах «Северный поток». На соответствующий запрос РИА «Новости» он дал лаконичный ответ.

Херш в 2023 году опубликовал собственное расследование терактов на «Северных потоках». Согласно его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время учений НАТО, а норвежцы привели её в действие спустя три месяца. Херш утверждал, что приказ отдал президент США Джо Байден после долгих тайных обсуждений, опасаясь, что Германия из-за российского газа откажется от военной помощи Украине.