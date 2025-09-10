В Госдуме заявили о поиске Западом новых «болевых точек» на границе с Россией

«Теперь Западу надо находить новые болевые точки на нашей границе. И Финляндия — это одна из них. Но мы не будем забывать о прибалтийских «бумажных тиграх», которые постоянно о чём-то верещат. Мы не будем забывать о Молдавии, где сегодня проводится политика просто непонятная и где преследуют и сажают в тюрьму людей за их политические взгляды — это те, кто нам рассказывают о демократии и правах человека», — подчеркнул парламентарий.