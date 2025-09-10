В Госдуме заявили о поиске Западом новых «болевых точек» на границе с Россией
Картаполов: Запад пытается создать новые очаги напряжения на границах России
Обложка © Life.ru
Запад пытается создать новые очаги напряжённости на границах России, активизируя деятельность в Финляндии, Молдавии и странах Прибалтики. Такое заявление ТАСС сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Парламентарий заявил, что провал западной авантюры на Украине стал очевиден, и теперь Западу требуются новые болевые точки у российских рубежей.
«Теперь Западу надо находить новые болевые точки на нашей границе. И Финляндия — это одна из них. Но мы не будем забывать о прибалтийских «бумажных тиграх», которые постоянно о чём-то верещат. Мы не будем забывать о Молдавии, где сегодня проводится политика просто непонятная и где преследуют и сажают в тюрьму людей за их политические взгляды — это те, кто нам рассказывают о демократии и правах человека», — подчеркнул парламентарий.
Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за внешней обстановкой. Глава комитета добавил, что российская сторона учитывает все изменения у своих границ и оперативно реагирует на любые попытки создания угроз.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия создаёт плацдарм, с которого может быть организовано нападение на российскую территорию, а НАТО активно участвует в этом процессе. Также он предупредил, что Москва больше не будет церемониться с финской стороной, и обвинил Хельсинки в целенаправленном создании напряжения в регионе после выхода из конвенции о запрете противопехотных мин.