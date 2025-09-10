Раппопорт навестила свою дочь Тарасову лишь спустя 4 дня после её задержания

Звезда «Интернов» и «Холопа» не выходит из дома уже четверо суток после заседания суда, а всё необходимое ей доставляет помощник. При этом по решению суда покидать жильё ей запрещено только ночью.

Раппопорт в последние годы редко появлялась на публике. Выступала с критикой СВО, из-за чего перестала сниматься в фильмах и сериалах отечественных режиссёров. Она иногда ненадолго приезжает в страну — один из последних визитов был в июне этого года. По некоторым данным, артистка давно живёт в Италии, где у неё имеется вилла на берегу моря. Несмотря на это, по нашим данным, Раппопорт продолжает зарабатывать в России, где у неё есть действующее ИП, а также имеет в Москве огромную квартиру площадью около 200 квадратов в дорогом районе Хамовники, которую купила после начала СВО.