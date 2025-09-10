Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 11:32

Раппопорт навестила свою дочь Тарасову лишь спустя 4 дня после её задержания

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Ксения Раппопорт лишь спустя 4 дня навестила свою дочь, артистку Аглаю Тарасову, которую ранее задержали с наркотиками. Об этом сообщает SHOT.

Ксения Раппопорт уезжает от Аглаи Тарасовой. Видео © SHOT

Звезда «Интернов» и «Холопа» не выходит из дома уже четверо суток после заседания суда, а всё необходимое ей доставляет помощник. При этом по решению суда покидать жильё ей запрещено только ночью.

Накануне Аглаю навестила её мать — Ксения Раппопорт. Она около трёх часов находилась в квартире дочери, после чего быстро покинула подъезд и уехала на чёрном «мерседесе».

Раппопорт в последние годы редко появлялась на публике. Выступала с критикой СВО, из-за чего перестала сниматься в фильмах и сериалах отечественных режиссёров. Она иногда ненадолго приезжает в страну — один из последних визитов был в июне этого года. По некоторым данным, артистка давно живёт в Италии, где у неё имеется вилла на берегу моря. Несмотря на это, по нашим данным, Раппопорт продолжает зарабатывать в России, где у неё есть действующее ИП, а также имеет в Москве огромную квартиру площадью около 200 квадратов в дорогом районе Хамовники, которую купила после начала СВО.

Стало известно, сколько Аглая Тарасова платит по ипотеке за элитную квартиру в центре Москвы
Стало известно, сколько Аглая Тарасова платит по ипотеке за элитную квартиру в центре Москвы

Напомним, у Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово нашли вейп с наркотическим веществом, после чего ей были предъявлены обвинения в контрабанде. Ей запретили пользоваться телефоном и покидать дом в ночное время. Артистка раскаялась в содеянном на судебном заседании.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar