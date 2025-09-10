Мессенджер MAX
10 сентября, 14:35

Всё НАТО на ушах: Рютте рассказал, кто помогал Польше спастись от дронов

Рютте: В обезвреживании БПЛА над Польшей участвовали самолёты четырёх стран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Самолёты четырёх стран участвовали в обезвреживании беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Прошлой ночью беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наша система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО», — заявил Рютте.

Он добавил, что в воздух поднялись польские F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолёты, а также самолёт-заправщик НАТО.

Рютте похвалил НАТО за бдительность и единство после трёх сбитых БПЛА над Польшей
Рютте похвалил НАТО за бдительность и единство после трёх сбитых БПЛА над Польшей

Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что не планировали наносить удары по объектам на польской территории и предложили военному ведомству республики провести двусторонние консультации.

Полина Никифорова
