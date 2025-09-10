Всё НАТО на ушах: Рютте рассказал, кто помогал Польше спастись от дронов

Самолёты четырёх стран участвовали в обезвреживании беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Прошлой ночью беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наша система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО», — заявил Рютте.