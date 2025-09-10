Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
10 сентября, 14:32

В МИД Польши подтвердили, что Минск предупреждал Варшаву о БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /isoprotonic

Белорусская сторона выходила на связь с польскими властями и предупреждала о БПЛА, приближающихся к границе. Данное заявление сделал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в ходе беседы с журналистами.

«Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны», — сказал он.

Не наши точно: В Минобороны РФ объяснили, почему прилетевшие в Польшу дроны не могут быть российскими
Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что не планировали наносить удары по объектам на польской территории и предложили военному ведомству республики провести двусторонние консультации.

Юлия Сафиулина
