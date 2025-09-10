В МИД Польши подтвердили, что Минск предупреждал Варшаву о БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /isoprotonic
Белорусская сторона выходила на связь с польскими властями и предупреждала о БПЛА, приближающихся к границе. Данное заявление сделал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в ходе беседы с журналистами.
«Насколько я знаю, такие сообщения были. О подробностях прошу спрашивать министерство обороны», — сказал он.
Напомним, польский премьер Дональд Туск утверждает, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, из которых удалось сбить три, а местоположение остальных продолжают устанавливать. Виноватой в инциденте он, конечно же, считает Россию. В свою очередь в Минобороны РФ подчеркнули, что не планировали наносить удары по объектам на польской территории и предложили военному ведомству республики провести двусторонние консультации.